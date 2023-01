Alvina Ruiz no pudo contenerse y expresó su indignación frente al caso de la niña de 10 años que fue abusada sexualmente por un sujeto identificado como Renato Martín Huamán Almeri, alias ‘Bombita’ de 26 años de edad.

Y es que la periodista pidió que el Poder Judicial y la Fiscalía le den cadena perpetua al delincuente, quien fue entregado a las autoridades por los vecinos de la zona, cuando ingresó a la vivienda de la menor para robar.

“Finalmente fue capturado Renato Martín Huamán, tiene 26 años. El depravado entró a una casa a robar y terminó ultrajando a una menor de este domicilio, tiene 10 años la víctima . Fue retenido por los vecinos, con él no pasaba nada, caminaba por la calle libremente. Ya está detenido en la Dirincri, ha confesado su delito. Ahora depende de la Fiscalía y el Poder Judicial una condena ejemplar, cadena perpetua”, expresó la periodista

Por último, la conductora de América TV de mostró bastante molesta al enterarse que el delincuente confesó que la menor no gritó

Finalmente, Alvina se mostró indignada tras escuchar a ‘Bombita’ decir que la pequeña no gritó mientras él la violentaba. “¡Qué tal sinvergüenza! Insinuar que, porque la víctima no gritó, él no hizo nada. El estar borracho no es atenuante, es una agravante”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR