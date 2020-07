Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) alrededor de 2.6 millones de empresas peruanas están aplicando la modalidad del teletrabajo o home office, como medida para evitar los contagios del coronavirus. Ante esto, la consultora especializada en recursos humanos y empleabilidad First People Consulting, realizó una encuesta desde LinkedIn en la que participaron más 1892 trabajadores de oficina a nivel nacional, en dónde se les preguntó qué es lo que más extrañaban de laborar en oficina.

Resultados:

En ese sentido, 42% de trabajadores indicó que extrañaba los almuerzos con los colegas y el 32% extrañaba dar el “buenos días con todos” a su equipo cada vez que ingresaba a sus oficinas. Respecto a esto, Afredo Alfaro, CEO de First People Consulting y Top Voices de LinkedIn en 2019 comentó que “en las últimas conferencias virtuales con las empresas, investigamos que los colaboradores extrañaban dar ideas y desafíos geniales a las áreas de clima y cultura, ya que la nueva normalidad ha impactado tanto en nuestra rutina laboral y por momentos una reunión de vídeo conferencia puede ser fría y poco cálida”, sentenció.

Por otro lado, el After Office no se queda atrás y es que el 20% de los encuestados aseguró que es una de las cosas que extraña, ya que esto permitía un acercamiento más informal con los compañeros de su empresa y lo consideraban un espacio para quitar el estrés de un largo día de oficina. Y finalmente, solo el 6% de los encuestados extraña las celebraciones mensuales de cumpleaños.

Actitud de la empresa

El CEO de First People Consulting señaló que es importante que las empresas respeten los horarios de oficina para que el trabajador no piense que trabaja más desde casa. Asimismo deben incentivar las acciones lúdicas y relajantes como los after office, reuniones de convivencia, bienestar emocional, deportes en línea, alimentación saludable, entre otros. Estas acciones extras pueden ayudar a que el personal mantenga un mejor estilo de vida, especialmente ahora que se puede ver afectado por el COVID-19.