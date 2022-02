La famosa serie de Netflix El estafador de Tinder ha sido un boom a nivel mundial y cuenta con millones de reproducciones. La historia de Simon Leviev causó gran asombro en el público debido a cómo, con una serie de artimañas, engaños, y mentiras bien elaboradas, se ganó la confianza de sus víctimas mujeres, las vislumbró con una falsa riqueza para luego despojarlas de todos los ahorros de su vida y hasta endeudarlas por siempre.

Las víctimas que embaucadas por este estafador del amor, y que han expuesto sus casos en la famosa plataforma de streaming, son de los países de Europa: Noruega, Holanda y Suecia.

Es entonces que en redes sociales, varios usuarios aprovecharon conocer este aspecto de la historia para hacer divertidos videos, como en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en YouTube y en Tik Tok, donde simulan o parodian qué pasaría si el estafador de Tinder hubiese tratado de timar a una mujer latinoamericana.

Uno de estos videos fue hecho por el usuario de Tik Tok Zach Morris, y publicado también en YouTube, quien escenifica un conversación entre el estafador de Tinder y una latinoamericana.

- Amor, ¿Tú me quieres cierto?

- Sí, amor, yo te quiero, ¿qué pasa?

- Necesito que me hagas un favor

- Sí, amor, claro lo que tu digas

- Necesito que saques un préstamo de 50 mil dólares y me lo mandes

- ¿50 mil dólares?

- Si no me mandas esa plata, me van a encontrar y me van a matar...

- Amor, quiero que sepas que te voy a extrañar mucho...

Seguido de ello, la mujer cuelga el teléfono...

Como se puede apreciar, en la conversación, la mujer latinoamericana no accede a los pedidos de préstamo de dinero que le pide su supuesta pareja, quien incluso la coacciona señalándole que “si no le presta o deposita la fuerte suma de dinero, su vida corre peligro”. Pese a esta amenaza y a la opción de que “su ser amado muera”, la mujer no acepta y decide despedirse amablemente de él y le corta el teléfono.

Este video ha sido recibido con miles de reacciones de “me gusta”, compartidos y comentarios en redes sociales. Otros usuarias de Latinoamérica señalaron que, efectivamente, actuarían así, como el video, y esa sería la respuesta que hubiesen dado de encontrarse con el estafador de Tinder o un sujeto parecido o con su perfil. Mira el video.