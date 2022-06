La legalización del cannabis recreativo facilita que se incremente el consumo de la droga, concluye un nuevo estudio observacional publicado en la revista científica Addiction, órgano oficial de la Society for the Study of Addiction (Sociedad para el Estudio de la Adicción).

Eso se encontró que en Estados Unidos, donde se concluyó que una vez legalizado el cannabis recreativo por un estado es más probable que sus residentes comiencen a consumir la droga.

La investigación obtuvo subvenciones del National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas) de Estados Unidos y comparó cuatro estados de EE.UU. con cannabis recreativo legalizado (California, Massachusetts, Nevada y Maine) con otros que no adoptaron la decisión de aprobarlo.

El artículo aún restringido en su versión comunicado de prensa de la revista considera que el estudio es innovador por cuatro razones: es el primero en analizar la asociación entre las leyes sobre el cannabis recreativo y los cambios a nivel individual en el consumo de cannabis por parte de una cohorte longitudinal representativa a nivel nacional de los EE. UU.; examina la iniciación en el consumo de cannabis tanto en jóvenes como en adultos; tiene un tamaño de muestra mucho mayor que estudios longitudinales similares: 6925 jóvenes y 14,938 adultos que totalizan 21,863 personas; y proporciona evidencia contra la afirmación de que la legalización no aumentaría el consumo de cannabis entre los jóvenes.





Salud pública

El profesor Yuyan Shi de la Escuela de Salud Pública y Ciencias de la Longevidad Humana Herbert Wertheim de la Universidad de California en San Diego, investigador principal del estudio, indicó que “nuestros hallazgos brindan información útil para los legisladores y profesionales de la salud pública interesados en comprender las consecuencias de legalizar el cannabis recreativo. Es especialmente preocupante que el aumento del consumo de cannabis se produzca entre los jóvenes debido a los efectos perjudiciales para la salud asociados con el consumo de cannabis a una edad temprana, incluida la función respiratoria deteriorada, las enfermedades cardiovasculares y los efectos adversos en la salud mental”.





