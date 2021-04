El excandidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga volvió a pronunciarse sobre la candidatura de Pedro Castillo, quien enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuela de las Elecciones Generales el Perú 2021.

Comento que se dejó “sorprender” por el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, cuando señaló que era “pro vida”. Advirtió que el plan de Gobierno de dicha agrupación “es pro aborto”.

López Aliaga consideró que la propuesta de Castillo Terrones “es bien peligrosa” para el Perú y reiteró que viajará al interior del país para explicarle a la población las razones.

“Sobre todo, [voy a viajar] para explicarle a la gente qué significa el señor Castillo. Él dice una cosa, pero lo que está escrito en su plan de Gobierno es otra, es bien peligroso”, sostuvo en conferencia de prensa en la que presentó a los 13 virtuales congresistas de Renovación Popular para el periodo 2021-2026.

“Inicialmente me dejé sorprender porque [Pedro Castillo] decía que era pro vida y familia y dije ‘ah qué bien’, pero leyendo el plan de Gobierno es pro aborto”, indicó.

En otro momento, el excandidato presidencial anunció que su agrupación planteará un documento a todos los partidos políticos para manifestar su desacuerdo con que la empresa brasileña Odebrecht siga operando en el Perú. Explicó que de esta forma se podrá conocer “quiénes son los aliados de Odebrecht en el Perú y quiénes no”.

“Vamos a plantearlo no solo al partido de Keiko [Fujimori], sino a todos los partidos democráticos, si están de acuerdo con que Odebrecht se quede en el Perú o no. No solamente es Keiko, son varias fuerzas más, entonces, vamos a hacer un planteamiento público a ver quién lo suscribe o no para saber claramente quiénes son los aliados de Odebrecht en el Perú y quienes no”, manifestó.

