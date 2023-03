El alcalde de Lima Rafael López Aliaga anunció este jueves que le solicitó al premier declarar intangibles todas las quebradas del Perú, para que las empresas no vuelvan a construir casas en esas zonas, así como también desalojar a los pobladores que aún viven ahí.

“Al premier hoy le pedí que nos dé a los municipios y gobiernos regionales las armas necesarias para declarar intangibles las quebradas, para desalojar a los pobladores y que nadie pueda vivir ahí. No se puede vivir en una quebrada, por favor”, declaró el burgomaestre a la prensa.

Asimismo, indicó que en Lima se deben reconstruir alrededor de 30 mil viviendas que quedaron afectadas o destruidas por el paso de los huaycos y las intensas lluvias.

“Hay como 30 mil viviendas que debemos reconstruir rápidamente, pero sin la corrupción de autoridades que han trabajado mecanismos que nos funcionan. Yo lo que estoy planteando es otra cosa: obras por impuestos a las empresas, pero en lugar de impuestos, que nos den casas, pistas, encausamiento de los ríos, etc.”, remarcó.

López Aliaga indicó que el premier Otárola se comprometió a reencauzar el rio Rímac para evitar tragedias como las que vienen azotando al país.

“Lo que estoy planteando es que ya no se hagan más estupideces, reconstrucción con cambios ya no, no más choreos con cambio”.

“Si alguien paga impuestos y canon, que son miles de millones de dólares, que me dé una quebrada ya protegida, con un muro de concreto. El premier se ha comprometido hoy a encauzar el rio Rímac, ponerle paredes de concreto y piso y muerto el pollo”, concluyó.