Hoy, domingo 20 de noviembre, se llevó a cabo la segunda marcha contra el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, convocada por ‘Reacciona Perú’. Los manifestantes llegaron al Centro de Lima para expresar su rechazo hacia el jefe de Estado.

Diferentes colectivos en contra del presidente Pedro Castillo se concentraron este domingo en el Centro de Lima. Foto: GEC

Cabe indicar que esta protesta se realiza en medio de la llegada de la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) luego que el Gobierno peruano activara la Carta Democrática.

En las inmediaciones del Palacio de Gobierno hubo un gran despliegue de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, se colocaron rejas de seguridad alrededor de la Plaza de Armas para evitar el paso de los protestantes.

De acuerdo a Canal N, si bien la marcha fue convocada por ‘Reacciona Perú', integrantes de otros colectivos también participaron de esta medida. Además, en Cusco, Tacna y Trujillo, también se han congregado decenas de ciudadanos para marchar contra el presidente Pedro Castillo.

En las imágenes difundidas por el citado medio, se observa un gran grupo de protestantes reunidos en la plaza San Martín, donde improvisaron un estrado sobre un automóvil.

“El día de mañana estaremos a las 9 a.m. en la plaza Manco Cápac para ir a gritar a la OEA que este Perú no se rinde. Y después continuaremos con el paro nacional 21 y 22 porque nosotros no nos vamos a arrodillar”, anunció Calisto Giampetri, vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra.

El citado medio también informó que en horas de la tarde hubo enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes por lo que tuvieron que usar bombas lacrimógenas para poder dispersar a los ciudadanos.

Por su parte, la PNP recordó a la ciudadanía - a través de Twitter- que, si bien marchar es un derecho constitucional de todo ciudadano, debe ser pacífica y respetuosa de los derechos de los demás. Por ello brindó una serie de recomendaciones.

Por lo que, las personas que participan de la movilización no deben causar daños físicos ni materiales, tampoco portar armas ni objetos punzocortantes, así como portar su Documento de Identidad (DNI).

Cabe recordar que, el pasado 5 de noviembre se desarrolló la manifestación ‘Reacciona Perú’ en el Centro de Lima. La marcha pacífica terminó abruptamente y en medio de una desmesurada cantidad de gas lacrimógeno.

