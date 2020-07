La experta del Ministerio de Salud (Minsa), Patricia García, advirtió a través de Canal N de que existe un rebrote del coronavirus o Covid-19 en el Perú e indicó estar segura de que el Ejecutivo ampliará el estado de emergencia, pero descartó una segunda cuarentena.

La integrante del grupo Prospectiva precisó que las nuevas medidas se tomarán de acuerdo pasen los días.

“En este momento, esto no ha acabado. Al contrario. No quieren decir que estamos en un rebrote, quieren llamarlo repunte. Ponle el nombre que quieras, pero estamos en subida. Desafortunadamente están aumentando los casos de fallecidos y estamos llegando al punto crítico en el que nuestras capacidades sanitarias ya no dan más”, indicó Patricia García.

Sobre la ampliación del estado de emergencia, la experta del Grupo Prospectiva respondió: “Creo que se van a ir tomando las decisiones en el día al día. Es posible que vayamos a tener que retroceder en algunas acciones que ya se han abierto, de acuerdo a como se dan los casos”.

Cifras

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este miércoles que se elevó a 18.816 la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el país. Se trata de 204 nuevos decesos frente a los 18.612 del martes. Además, la entidad precisó que el número de contagios se elevó a 400,683.

Coronavirus en Perú: Experta del Minsa advierte rebrote de Covid-19 -OJO

TE PUEDE INTERESAR