Recoge a su bebé de una guardería y le encuentra 25 mordidas en su espalda

Alice Bryant contó el instante que fue a buscar a su hija de un año y tres mese a la guardería donde siempre la deja mientras trabaja.

Al inicio notó que tenía una conducta extraña y luego, ya en casa, le cambia la ropa y nota que la pequeña tenía toda la espalda marcada.

Más de 25 mordidas. "Al principio, yo estaba como incrédulo:'¿Son esas marcas realmente de mordidas?' Y luego, mi cerebro dejó de pensar y comencé a llorar", señaló a Fox.

El hecho se dio el 26 de febrero de este año en al guardería Creative Beginning Daycare en Arizona, Estados Unidos.

La mujer publicó lo sucedido en redes sociales, realizó la denuncia. Y recién hace unos días le dicen qué es lo que pasó.

Lo cierto es que las mordeduras las hizo otro niño, pero nadie le dijo a la mujer qué es lo había pasado.

"No lleven a sus hijos a Creative Beginnigs Daycare, es parte de una organización internacional y la que está acá en Tucson está acreditada por el estado. Ellos ni siquiera llamaron para avisarme que había sucedido un incidente, tampoco me notificaron por otra vía, ni me dijeron nada cuando la fue a buscar. Todas estas marcas sucedieron en un día", denunció la mujer.

