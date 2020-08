​Rector de conocida universidad peruana es acusado de estar involucrado a red internacional de títulos falsos

El rector de una universidad peruana ha sido acusado de estar involucrado a una red internacional de títulos falsos, luego de que solicitara la validación de un título otorgado por una universidad extranjera de una universidad de dudosa procedencia.

Enrique Bedoya Sánchez, rector de la Universidad Alas Peruanas (UAP), ha aparecido en las instalaciones de la Sunedu solicitando la validación de un título, según lo ha dado a conocer el dominical Punto Final.

Pero, el problema sería que la supuesta universidad de nombre Faculdade Atenas es la que le habría otorgado dicho título y cuya procedencia de la misma es cuestionada. Esta supuesta institución también habría entregado títulos Honoris Causa y reconocimientos "falsos" a congresistas y varias figuras peruanas, según Latina.

El periodista le recordó al rector que habría recibido un reconocimiento de la Universidad Internacional Euroamericana, hecho que fue confirmado por Bedoya Sánchez, pero no contó con que le mencionara que dicha institución no existía: "Yo soy un académico, yo lo recibo de buena fe, no tengo la capacidad para estar reconociendo si la universidad existe o no existe, afuera estoy más reconocido que en mi país", respondió el rector de la Universidad Alas Peruanas (UAP) a Punto Final.

Daniel Navarro, Director de Grados y Títulos de la Sunedu, dio más detalles sobre el caso: "La Faculdade Atenas es el nombre que inicialmente tuvo una universidad reconocida en Brasil que actualmente se llama Uni Atenas". Además, confirmó que Enrique Bedoya Sánchez presentó su solicitud de validación del mencionado título: "Efectivamente, ha venido un rector de una universidad y su solicitud está en trámite, no podría dar más detalles", sostuvo.

La denuncia del informe periodístico también hizo mención al estudio jurídico Panzo&Tunga abogados y asociados, que estaría vinculado a la universidad Faculdade Atenas del caso.