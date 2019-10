La universidad no presentó evidencia consistente respecto una sus instrumentos de planificación y gestión ni garantizó una ruta de mejora de la calidad que permita el cumplimiento de sus objetivos institucionales, de calidad y de evaluación.

La universidad no cuenta con una política institucional que permita garantizar el desarrollo y fomento de la investigación. Las líneas de investigación no cuentan con una estrategia institucional y no se evidencia que se cuenten con personal ni presupuesto adecuados para garantizar su desarrollo.