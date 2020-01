Reinaldo Dos Santos apoya a los venezolanos en Ecuador: "No son asesinos" (VIDEO)

El vidente Reinaldo Dos Santos salió al frente luego de que se registrara actos de violencia contra los venezolanos en Ecuador tras el asesinato de una mujer por un hombre de esta nacionalidad.

Los ecuatorianos empezaron a exigir su salida del país y les lanzaron piedras a algunos venezolanos, generando que muchos huyan a la frontera en la localidad de Ibarra.

Al conocer esta noticia, Reinaldo Dos Santos pidió que cese la violencia. "Hola amigos, ustedes me conocen, saben que he vivido 12 años en Ecuador y tengo una hijas ecuatoriana. Quiero pedirle a ustedes que este video llegue al mayor número de personas. Que cese la violencia", dijo.

Además, enumeró algunas cualidades de los venezolanos. "No se justifica que por un asesino pague todos los venezolanos. Ellos no son así, son gente muy parecida a ustedes, gente pacífica, trabajadora, muy luchadora como ustedes".

Antes de finalizar, señaló que todos los venezolanos no son asesinos. "Detengamos la violencia. No puede pagar justos por pecadores. Que el que cometió el crimen pague, no todos. No son asesinos".













