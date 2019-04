Reinaldo dos Santos asegura que Alan García ¡está vivo! (VIDEO)

Reinaldo dos Santos, el vidente brasileño llamado Profeta, aseguró que el expresidente y exlíder del APRA, Alan García, está vivo y no muerto como nos quieren hacer creer.

Aunque no indicó cómo se habría logrado engañar a todos, incluso a las autoridades fiscales y judiciales que renunciaron a perseguir judicialmente a Alan García al tenerlo por "muerto", Reinaldo dos Santos se mostró seguro y sonrió al afirmar que "no está muerto".

“Yo le voy a decir una cosa a ustedes, aunque mucha gente me pueda criticar… Alan García no murió, solo eso les voy a decir, no voy a decir nada más, después va a haber gente insultándome. Alan García no murió, punto”, recalcó el tantas veces acertado vidente.