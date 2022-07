El periodista de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, arribó a Lima este jueves y contó que todavía no ha denunciado el secuestro que sufrió junto a su compañero Elmer Valdiviezo por las rondas campesinas del distrito de Chadín, en Cajamarca, cuando realizaban investigaciones sobre el caso de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes.

“Básicamente ayer en la noche, la decisión que tuvimos como equipo con Elmer Valdiviezo, nuestro camarógrafo, fue salir rápido de la zona. No queríamos perder tiempo y arriesgarnos más, nuestra seguridad, estar tan cerca a la zona donde pasó el incidente. Cuando el fiscal se me acerca, se me acercan los comisarios les explico: ‘miren, si hacemos una denuncia será después, porque en este momento nuestra prioridad es salir del lugar’”, detalló en diálogo a RPP Noticias.

Indicó que en el lugar donde fue intervenido junto a su camarógrafo había entre 30 a 50 personas, de las cuales podría recordar solo a algunas. “De vista si podríamos recordar a varios. De nombres no, porque no teníamos donde anotar”.

Reportero de Cuarto Poder arriba a Lima e informa que aún no denunció secuestro:

Fueron intimidados

Respecto a si fueron amenazados por los campesinos, Quispe dijo que no era necesario que digan esa palabra directamente. “Era un momento tenso de la situación donde escuché tantas amenazas que le digo a uno de ellos: ‘bueno, qué van a hacer, ¿nos van a golpear hasta matarnos?’. Uno de ellos se acerca con chicote en mano y me dice: ‘tranquilo, tu no te preocupes, tu verás’. Ahí era suficiente para saber un poco la dimensión del riesgo”, comentó a América Noticias a su salida del aeropuerto Jorge Chávez.

Además, explicó que los ronderos los retuvieron porque se habrían visto perjudicados por el reportaje que sacó Cuarto Poder sobre Yenifer Paredes. “Ellos alegan -según la lógica que ellos tienen- que nosotros ingresamos a la comunidad sin permiso, cosa que no es cierta porque estamos en la carretera. Nosotros hemos llegado a la comunidad y hemos hecho lo que cualquiera hace. Para ellos eso fue una falta de respeto. Dijeron que el reportaje que nosotros presentamos los perjudicaba para tener la obra a corto o mediano plazo porque estaba en un escándalo”.

“Lo que yo les trataba de explicar era que esa no era precisamente mi labor, pero es muy difícil que lo comprendan. En ese momento fue que la situación se empieza a complicar”, añadió.

Sobre tuit del presidente Castillo

Sobre el tuit del presidente Pedro Castillo, en el que rechaza enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión, Quispe comentó: “Lo único que puedo decir es que lo escribe o tuitea no se condice con sus palabras y sus hechos”.

Por ello, exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca. (2/2) #SiempreConElPueblo — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 7, 2022

