¡A estar alertas!. El infectólogo del Instituto Nacional de Salud, Manuel Espinoza, confirmó que el coronavirus, el cual está afectando a muchas personas a nivel mundial, llegará a Perú de todas maneras y que la población tiene que estar preparada para afrontarlo.

“Que llegue al Perú, estamos seguros de que va a llegar, pero felizmente hemos activado, por nuestra experiencia, alertas. Estamos seguros de eso porque mucha gente asintomática va a venir. Nadie sabe en qué porcentaje porque va a haber gente asintomática que se va a desplazar”, declaró para RPP Noticias.

El médico también explicó que este virus se transmite mediante la saliva. Indicó que el uso de mascarillas solo protege a la persona para no contagiar la enfermedad, pero no para no contagiarse de algún virus.

Explicó que el virus, al igual que la gripe o influenza, son débiles y mueren rápidamente con el alcohol. Por esta razón, recomendó a la población el uso del alcohol en gel para reducir el riesgo de transmisión.

“Es importante que recordemos que cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza una alerta mundial, lo hace para que los sistemas de salud a nivel del mundo intensifiquen su vigilancia epidemiológica, para investigar los casos sospechosos y, además, para que realicemos estrategias en caso que tengamos algunos pacientes en investigación, para confirmar el diagnóstico y, en base a ello, poder dar tratamiento”, confirmó.

Recordemos que recientemente se identificaron en nuestro país cuatro casos de este fatal virus.

“Había cuatro pacientes en investigación como probables casos de coronavirus que, de acuerdo con el plan de contingencia que tiene el Ministerio de Salud, se pusieron en vigilancia aislada en el hospital Dos de Mayo. El Instituto Nacional de Salud ha dado la confirmación diagnóstica de que se trata de casos negativos”, enfatizó.

Coronavirus





