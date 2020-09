Este miércoles 30 de setiembre, la Comisión de Economía del Congreso continuará con el debate de los proyectos que proponen el retiro del 100% de los aportes de los afiliados a las AFP en su cuenta individual de capitalización. Serían beneficiados aquellos que no han destinado dinero a su fondo en 36, 12 o seis meses.

Para este debate se ha convocado a la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, según informó Perú 21. En la sesión también participará el jefe de la Oficina de Normalización Previsional del Perú (ONP), Víctor Hugo Montoya.

Retiro ONP

De otro lado, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó, esta semana, por insistencia, la propuesta para el retiro de hasta una UIT (S/4,300) para los aportantes a la ONP.

La iniciativa, que fue observada por el Ejecutivo hace unos días, también plantea un bono de S/930 a los pensionistas del sistema público de pensiones.

Víctorhugo Montoya, jefe de la ONP, dijo que se trata de una propuesta es inconstitucional.

“Lo que plantea el Congreso lo hemos estimado en S/15,900 millones como costo que se paga inmediatamente y no hay fondo estricto en el sistema porque no es que se guarde el dinero de cada aportante para el final de su vida laboral. Como no hay plata, si se produjese la devolución (de aportes) se tendría que voltear al tesoro público y este buscar la fuente de financiamiento para cubrir esa expectativa del Congreso”, comentó a Correo.

