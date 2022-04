A pesar de que 2.3 millones de peruanos se han quedado sin nada en sus fondos y el 59% trabajaba de manera dependiente al momento de realizar el retiro de su fondo previsional, según el Instituto de Estudios Peruanos, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó la resolución para llevar al pleno un sexto retiro extraordinario de los fondos de las AFP.

Ante esta difícil coyuntura para el país, el economista y vicepresidente senior de Moody’s Investor Service, Jaime Reusche, explicó las consecuencias de esta medida antitécnica que pone en riesgo extremo al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y está muy alejada de solucionar el problema de fondo: “No tenemos los suficientes ahorros para la vejez cuando muchos de estos trabajadores se retiren, esto es importantísimo y no se puede sustituir”.

El Perú es un país que no tiene la suficiente capacidad de ahorro para un nuevo retiro porque las contribuciones son muy pequeñas y en la realidad no muchos peruanos llegan a juntar todo lo que necesita para su jubilación. “Entonces cada sol que retira son diez soles que está perdiendo en rendimiento de esos fondos que se invierten por eso muy difícil compensar estos retiros, incluso si uno aumenta su contribución. Los peruanos tenemos una visión de corto plazo, no estamos considerando cuánto necesitamos ni cuándo nos vamos a retirar“, señaló Reusche.

El ejecutivo agregó que, “Perú decepciona a nivel internacional, cuando se pensaba que el país mantenía sus finanzas y su economía de manera ordenada, todos los poderes del Estado están sucumbiendo a medidas populistas y cortoplacistas que son sumamente irresponsables para el desarrollo. Esto desacredita al país y tendrá un peso negativo en la calificación y credibilidad, afectando en las tasas en las que se endeuda el gobierno y muchos costos difíciles de reconocer”.

Las calificadoras de riesgo han señalado que uno de los motivos por los que han bajado la calificación del Perú son los retiros de fondos de las AFP. Esta reducción hará que en adelante los créditos para todos los peruanos sean más caros y, por ello, que todo cueste más.

Por otro lado, la directora de calificaciones soberanas de los países americanos de la calificadora Fitch Ratings, Kelli Bissett-Tom, explicó cómo impactaría la evaluación de riesgo país en la economía en relación con estos proyectos de ley que impulsa el Congreso sobre los nuevos retiros de fondos de las AFP, “se trataría de medidas populistas que perjudicarían la estabilidad económica del Perú y su calificación, directamente se reflejaría en el alza del costo de los préstamos y en los bonos de tesoro del gobierno”.