Una madre de familia denunció que le vaciaron los S/ 39,000 que tenía ahorrado en su cuenta de AFP Integra durante largos años de trabajo. En la denuncia, la mujer señaló que intentó acceder a su solicitud pero se dio cuenta que alguien más había hecho el trámite.

Se trata de Ruth, quien dejó pasar todos los retiros de la AFP hasta el último. Sin embargo, al verse en la necesidad del dinero, decidió sacarlo todo pero ya no tenía fondos.

Ruth afirmó que como es una AFP y no es banco, ella se encontraba tranquila por su dinero. “Este año me fijo porque necesito el dinero y me doy con la sorpresa de que está en cero. Me dijeron que yo había retirado los 39 mil soles. He dejado de trabajar hace años y estaba involucrada en la salud de mi niña”, relató Ruth al noticiero Buenos Días Perú.

“Me dicen que mi cuenta está en cero y que yo he retirado. No me han dado la cuenta del retiro, como no atienden presencial, por teléfono me dicen que yo he retirado”, denunció.

“Solo por teléfono una asesora de AFP Integra me dice que mi dinero está en el banco. Voy y ya no hay nada... Hace poco sacaron un reportaje con un caso similar, estoy pidiendo que la AFP Integra me devuelva el dinero”, añadió Ruth conmocionada.

La mujer agregó que su caso lo ha presentado ante el Ministerio Público, y el fiscal a cargo le ha pedido. toda la documentación para dar trámite a su queja. “He ido a Indecopi, a SBS y ahora a la prensa”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Los niños de 5 a 11 años ya podrán recibir la tercera dosis contra la COVID-19. Entérate de todos los detalles en este video.