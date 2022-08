La directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez, informó que hoy el sector evaluará si es viable el retiro de mascarillas en los escolares. Asimismo, adelantó el porcentaje de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) al que se debería llegar en cada colegio para levantar la medida.

“Nosotros lo que estamos haciendo es que en cada aula también se tiene que estar evaluando el porcentaje de vacunación. Lo ideal es que podamos pasar el 80% en el caso de los niños de 5 a 11 años, pero, además, ya estamos implementando la tercera dosis. Y en el caso de los mayores de 12 años hacia arriba también deberíamos llegar a pasar al 80%. Ya estamos evaluando aula por aula, colegio por colegio, esta es una responsabilidad de ambos sectores, pero además de los padres de familia”, sostuvo en diálogo a RPP Noticias.

Añadió que hoy se evaluará la pertinencia de quitar el uso de mascarillas en aulas. “Desde el Minsa lo que nosotros proponemos es continuar con el proceso de vacunación, cerrar la brecha. La semana pasada hemos tenido una reunión con el Minedu mirando el porcentaje de vacunación por institución educativa. No solamente la vacunación en niños sino también en docentes y en los propios padres de familia”.

En esa línea, detalló que a la fecha se ha logrado vacunar contra el coronavirus a cerca de 3 millones de niños de 5 a 11 años con primera dosis y en segunda dosis hay cerca de 2 millones y medio . “Ahí tenemos una brecha de cerca de 500 mil niños”.

¿Por qué los padres no quieren vacunar a sus hijos?

En otro momento de la entrevista, la funcionaria detalló algunas de las razones por la que los padres de familia aún no autorizan la vacunación contra el COVID-19 en sus hijos.

“Una de las causas por las cuales los padres mencionan no querer vacunar a sus hijos es que es suficiente que estén vacunados los padres y que los niños no estarían expuestos a esta enfermedad. Hay mitos religiosos que no permiten que los niños sean vacunados. Otra de las razonas es que quieren participar del acto, entonces ahí nosotros lo que hacemos es que la brigada se traslada para que también sea presenciado por el padre de familia la vacunación”, señaló.

“Hay varias situaciones que presentan, pero nosotros tratamos en lo posible de poder acomodar el horario para que la brigada pueda lograr finalmente la vacunación del niño”, añadió.

