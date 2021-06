Este domingo 20 de junio se celebrará el Día del Padre en el país y por segundo año consecutivo la pandemia del COVID-19 no permitirá hacer grandes planes como en otras fechas. Sin embargo, esto no debe ser impedimento para no pasar un día increíble. Aquí te traemos una lista de 10 películas que puedes ver en Amazon Prime Video en compañía de la familia.

GUERRA DE PAPÁS 1 Y 2

Esta comedia familiar es ideal para ver en el día del padre. La película está protagonizada por Will Ferrell, Mark Wahlberg y Linda Cardellini. En el filme Brad (Ferrell) quiere ser el mejor padrastro para los hijos de su esposa. Pero cuando aparece su verdadero padre Dusty (Wahlberg), ambos se enfrentarán para ganarse el amor de los niños.

En Guerra de Papás 2, Brad y Dusty por fin han aprendido a trabajar en equipo. Sin embargo, tienen que lidiar con la visita de sus padres biológicos (Lithgow y Gibson) para las vacaciones de Navidad.

LO MEJOR DE MI VIDA

Esta película trata sobre la relación entre un padre y su hija a lo largo de 25 años. Todo comienza en Nueva York en la década de los 80, cuando Jake Davis (Russell Crowe), novelista ganador del Pulitzer y viudo reciente tras la muerte de su esposa, lucha contra una enfermedad mental al tiempo que intenta criar a su hija de cinco años.

EL MEJOR PADRE DEL MUNDO

La historia trata sobre Lance Clayton, un profesor de poesía de instituto que sueña en convertirse algún día en un famoso escritor. Un día un terrible accidente cambiará su vida. Tendrá la posibilidad de conseguir toda la fama y fortuna con la que siempre soñó, pero a costa de construir un enorme engaño del que le será imposible salir.

PAPÁ POR ACCIDENTE

Cuando Kassie cumple cuarenta decide no esperar más y recurre a la inseminación artificial para tener un bebé. Siete años más tarde regresa a Nueva York, vuelve a ver a su amigo Wally, un hombre neurótico e inseguro que, de manera inexplicable, se siente fuertemente vinculado al hijo de Kassie, un niño con el que comparte algo más que sus múltiples manías y excentricidades.

MI PAPÁ ES UN GATO

La película trata sobre Tom Brand, un hombre de negocios millonario que solo vive para su trabajo y desatiende a su esposa y a su hija. Al poco tiempo de comprarle un gato a un extraño tiene un accidente. Él queda en coma, pero su alma se transfiere al gato y descubre que tiene una semana para volver a conseguir que su familia lo ame, o quedará para siempre dentro del cuerpo del felino.

SUPER PAPÁ

Juan Antonio, un padre viudo que tiene que criar a seis hijos, se ve obligado a sostener una batalla legal con sus suegros por la custodia de los niños, pues ellos piensan que pueden criarlos mejor en España. Ahora debe demostrarle a ellos y a sí mismo que es capaz de lograrlo.

UN PAPÁ PIRATA

En esta película cuando Ian (Luis de la Rosa) se entera que Jorge (Andrés Almeida) no es su padre biológico, se lanza a la búsqueda de su verdadero origen. No puedes dejar de ver esta comedia que te sacará más de una carcajada.

LAS NIÑAS DE PAPÁ

Una historia opuesta a la de Cenicienta, en la que una exitosa abogada se enamora de un mecánico con problemas financieros y padre soltero de tres niñas. Un drama para disfrutar en familia.

EL HOMBRE MÁS FUERTE DE HOLANDA

La historia trata sobre Luuk, un niño de doce años que siempre pensó que su padre era el hombre más fuerte del mundo. Su madre Dorien, quien lo crio sola, le contaba las historias más sorprendentes sobre su padre. Cuando el pequeño conoce a René, un participante en una competencia local de hombres más fuertes, sospecha que el hombre es su padre. Pero la madre de Luuk finalmente le dice la verdad.

¡PA’ LAS QUE SEA PAPÁ!

Esta película cuenta la historia de Matías, un niño de 10 años, que se escapa de su casa tras un berrinche y termina subiéndose a un bus hacia cualquier lugar, hasta que es encontrado por Rogelio, un hombre de 40 años que trabaja como payaso de restaurante.