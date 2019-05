Ricardo Pinedo, ex secretario de Alan García, afirma que expresidente no dejó testamento

Alan García siempre pareció un hombre muy organizado, pero al momento del testamento prefirió no dejarlo listo. Así lo dio a conocer en una entrevista para Diario correo.

Al ser consultado sobre el testamento afirmaron que él no dejó los documentos listos. "Que yo sepa, no. Lo están haciendo ellos. No dejó esa preparación. No sé qué lo llevó a hacer esa carta con tanta anticipación", señaló.

Del mismo modo habló de las cenizas, comentó que se distribuyeron en siete urnas. "Seis están es posesión de sus hijos Karla, Josefina, Gabriela, Luciana, Alan Raúl, Federico y Danton", contó.

"Los hijos me obsequiaron a mí la séptima urna. La familia ha tenido un gesto que jamás olvidaré. Me han permitido conservar una urna con parte de sus cenizas. Eso para mí es un gesto muy hermoso de la familia", cuenta muy orgulloso.

"Simplemente me dijeron:'Ricardo, los hermanos hemos decidido entregarte. Me conmovió mucho. Lo tengo en mi casa y cada vez que paso cerca lo saludo y me despido", contestó.

