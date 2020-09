Una vecina de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, identificada como Mercedes, llegó hasta la puerta de su casa donde él dio una conferencia de prensa referente a los audios presentados por Edgard Alarcón frente al Congreso de la República, los mismos que involucran al presidente de la República, Martín Vizcarra

En medio de esta situación, la mujer denunció a Richard Cisneros de deberle la suma de 3 mil soles, dinero que le prestó hace cinco años. “Él me lee y no me responde”, dijo frente a las cámaras de ATV.

“El señor no era asesor de nadie, era una cantante de música criolla y cuando lo invitaban a programas de espectáculos, hablaba de manera inadecuada. Yo lo acompañaba a los canales”, dijo la mujer, quien aseguró le dio algunas asesorías.

Agregó que tras pedirle el dinero, fue denunciada. “Después de cinco años no me paga estos 3 mil soles que le presté (…) cuando le pedí que me pague, me tiró la puerta y en un par de horas tenía una denuncia en la comisaría de San Isidro. Según él, yo venía a extorsionarlo”.

La vecina de Richard Cisneros finalizó diciendo que dejó esta situación en stand by pues temía por su vida, “Yo veía con la gente que el señor Richard andaba y lo dejé ahí. Era gente no decente y por eso lo dejé ahí”.

Sin embargo, este viernes acudió hasta su puerta y lo denunció ante la prensa.

Richard Swing: Vecina llega a su casa para cobrarle deuda de 3 mil soles-ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Emilia Drago reveló que su bebé tiene displasia de cadera

Emilia Drago reveló que su bebé tiene displasia de cadera

TE PUEDE INTERESAR