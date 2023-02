En el marco del Día del Amor y la Amistad, que se celebra hoy, martes 14 de febrero, decenas de personas acuden a diversos mercados de flores para comprar arreglos para sus parejas en este San Valentín.

En el mercado de Flores de Piedra Liza, en el Rímac, se puede ver una gran afluencia de personas desde muy tempranas horas de hoy.

“Estamos tratando de avanzar más que nada por campaña. El tipo de flor (que más se está vendiendo) son los tulipanes, están en tendencia. También las orquídeas”, comentó una vendedora.

De acuerdo a América Noticias, el mercado atenderá hasta las 12 p.m., por lo que no habrá excusas para no hacerle un romántico presente a su pareja. “Es un mercado mayorista, no cierra. El arreglo más baratito es S/30, en una canastita. Estamos dejando a buen precio para todos los bolsillos”, indicó la comerciante.

Por su parte, una madre de familia también llegó al local para comprar flores ya que su hija se casará esta tarde en el Parque de las Aguas, evento organizado por la Municipalidad de Lima.

“Le quiero decir que todo le vaya bien, que sea mucha dicha y felicidad y que tienen que conversar bastante para que no haya muchas peleas”, indicó.