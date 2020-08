¡Terrible! Una mujer identificada como Bertha Alvarado, de 68 años de edad, fue hallada muerta dentro de su casa, ubicada en la cuadra 9 de la Calle 4, en el distrito del Rímac.

El cuerpo sin vida no tenía signos de violencia aparente y los familiares indicaron que la mujer no salía de su vivienda y que tampoco solía recibir visitas. Añadieron que no tenía hijas y que había enviudado hacía muchos años.

Hasta el inmueble llegaron agentes de la PNP, quienes informaron que se presume que la fallecida habría querido impedir un robo persiguiendo a unos delincuentes que ingresaron a su vivienda hasta las escaleras que daban a la azotea. Junto al cuerpo de la occisa se hallaron S/ 200 soles.

La Policía espera que los vecinos puedan facilitarles las imágenes de las cámaras de seguridad que están en los alrededores de la zona para dar con los culpables de la muerte de la víctima.

Rímac