Américo Miraval Coronel, de 55 años, fue hallado muerto la noche del último domingo por sus hermanos. Ellos acudieron a su vivienda ubicada en la cuadra 1 del Jr. Chalaco, en el distrito del Rímac, tras no tener noticias de él durante varios días.

De acuerdo a América Noticias, la víctima -que trabajaba como vigilante- fue acuchillado por la espalda varias veces. “Hoy día lo hemos encontrado. Estaba en el piso bocabajo lleno de sangre. En la espalda tiene cortes”, detalló Edelmira Miraval, hermana de Américo.

Un vigilante fue asesinado a cuchillazos dentro de su cuarto, en el Rímac. Foto: Joel Alonzo/GEC

Tras conocerse la noticia del asesinato de Américo, varios vecinos lamentaron su muerte. “Era una persona bien respetada. Él solamente salía, tomaba su caldito acá en Huaura, Le gustaba sus traguitos, pero, también le gustaban las mujeres”.

Vigilante asesinado en el Rímac

Según el citado medio, la Policía Nacional no descarta que el homicidio del vigilante de 55 años obedezca a un intento de robo por la forma en la que fue acuchillado por la espalda.

“A mí me sorprende porque si no hubiese venido su hermano y su hermana nadie hubiese sabido. Tal vez lo vecinos se hubieran dado cuenta por el olor, pero esto tiene dos o tres días, no más”, señaló una vecina.

Agentes de Homicidios de la Dirincri investigan el caso.

