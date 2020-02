La historia de la joven madre que acudió con su bebé de cuatro meses al examen de admisión de la universidad tuvo un final feliz. Karla Méndez Mejía, de 23 años, alcanzó una vacante en la Universidad César Vallejo y ha dejado un mensaje de superación para muchas jóvenes que ven truncado su futuro por un embarazo.

“Ser una profesional y salir adelante”, es la clara consigna que tiene Karla al obtener una vacante ingresando a la Escuela de Arquitectura de la Universidad César Vallejo campus Chimbote.

Este momento logró ser captado por una cámara, viralizando inmediatamente la imagen de la joven con su hijo en brazo a través de las redes sociales. La tierna imagen conmovió a miles de cibernautas.

Para Karla, este es sólo el primer paso para convertirse en una profesional de éxito.

“Ser madre no es impedimento para lograr mis sueños, al contrario, es una motivación. Quiero darle a mi hijo una mejor condición de vida. Sé que no será nada fácil, pero gracias a Dios tengo el apoyo de mis padres y pareja quienes me alientan a no desistir y luchar por lo que quiero”, señaló nuestra ingresante.

En el último examen de admisión realizado por la Universidad César Vallejo, se contó con la participación de más de 25 mil postulantes a nivel nacional.

Somos la universidad con sentido humanista, por ello continuamos trabajando para brindar mayores beneficios y facilidades a nuestros estudiantes.

VIDEO RECOMENDADO

Karla Tarazona habla de Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez. (Video: Latina)

TE PUEDE INTERESAR