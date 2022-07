El ministro de Educación, Rosendo Serna, señaló este sábado que la modificación de los estatutos de la Derrama Magisterial tienen como objetivo principal la participación de los maestros aportantes a esa institución sea más democrática y evitar la existencia de una “cúpula política y gremial”.

En declaraciones con a TV Perú, el funcionario defendió la norma que dispone los cambios en la Derrama Magisterial y rechazó que se busque favorecer a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), gremio fundado por Pedro Castillo.

“Si lo ha leído claramente va a notar es que se busca que los maestros estén bien representados y que no exista una cúpula política y gremial que no representa mayoritariamente a los maestros y que los maestros en forma democrática y quienes aporten a la Derrama Magisterial puedan tener la oportunidad de elegir efectivamente a sus representantes, teniendo en cuenta el nivel educativo donde laboran y la situación democrática de su participación”, dijo.

“Eso se está buscando, no se está diciendo tanto del Fenate , tanto del Sutep ligado a un determinado partido político o a equis gremios. Lo que se trata es que los que aportan a la Derrama Magisterial en una elección general puedan designar sus delegados o representantes que van a estar en el comité de administración y de vigilancia”, explicó el titular de Educación.

Al ser consultado respecto a las críticas de parte de un grupo de la Derrama Magisterial, y del Sutep frente a esta norma, Serna respondió: “ Seguro que no saben leer, lo han leído mal o no lo han leído. El tema es que lo lean bien y que tengan argumentos de peso para poder sustentar su defensa porque se trata de un tema estrictamente tipo técnico, en la cual ellos no tienen ningún sustento legal. Más bien ellos han estado en gestión más de una veintena de años respecto al tema de la Derrama Magisterial. Yo puedo discutir conversar sobre ese tema con ellos, pero que lean bien el decreto supremo no dice eso”.

“Si eso dicen los señores significa que han leído muy mal o no han leído el decreto supremo. Es más seguro que usted lo ha leído también y si me podría decir en qué parte dice que el Fenate va a ser considerado en ese decreto supremo. Hay que leerlo muy bien, y en la medida que lo lea muy bien, seguro de ello, tenga la posibilidad de poder aclarar y precisar los temas relacionados con este decreto supremo que es el anhelo de los maestro que integran y aportan a la Derrama Magisterial . Lo que se está corrigiendo es el tema de la representación que debe tenerse en forma democrática respecto a la gestión de la Derrama Magisterial ”, añadió.

Este sábado, el presidente del directorio de la Derrama Magisterial, Luis Espinoza, criticó al Gobierno por modificar los estatutos de esta institución, una medida que calificó de “inconstitucional”.

“La norma del Gobierno es un atentado a la previsión social de los maestros, se quieren apropiar de los fondos a la fuerza, de todo lo que ha venido construyendo el magisterio en años”, señaló en RPP.

“Es una norma inconstitucional, pues el Gobierno no tiene potestad para legislar sobre una entidad privada como es la Derrama Magisterial. El estatuto señala que todo cambio solo lo puede hacer la Derrama Magisterial”, agregó.

¿De qué trata los cambios en la Derrama Magisterial?

El Gobierno publicó un decreto supremo que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial a fin de habilitar la elección de su directorio y principales autoridades a través del voto de docentes y maestros de todo el Perú.

Se trata del Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, emitido el viernes, el cual modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 021-88-ED.

Entre los cambios, se modifica la composición, cantidad y forma de elección de los miembros del directorio de la Derrama Magisterial.

Actualmente el directorio lo conforman seis miembros, de los cuales cuatro son designados directamente por el Sutep. El directorio está constituido por cuatro representantes del Sutep, uno del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú y un representante del Ministerio de Educación.

Con el cambio se eleva a trece el número de miembros, pero el Sutep ya no tendrá representantes directos, sino que se podrá elegir a cualquier docente asociado a la Derrama Magisterial.

Se establece que el directorio lo conformarán siete asociados que presten servicios como docentes en instituciones educativas de educación básica, dos asociados que presten servicios como docentes en instituciones educativas de educación superior, un asociado que preste servicio como docente en un Centro de Educación Técnico- Productiva (CETPRO), dos asociados que presten servicios como auxiliares en instituciones educativas y un representante del Ministerio de Educación.

Asimismo, se establece que la elección de los miembros será vía elecciones generales entre todos los asociados a la Derrama Magisterial. Y se faculta al Ministerio de Educación a emitir normas para el desarrollo de las próximas elecciones de los miembros del directorio de la Derrama Magisterial.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministro de Salud, Jorge López, informó que el uso de mascarillas en espacios abiertos vuelve a ser obligatorio a nivel nacional tras el aumento exponencial de los contagios en las últimos semanas. Conoce todos los detalles.