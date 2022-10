El ministro de Educación, Rosendo Serna, aseguró hoy que “habrá sanciones” si se encuentran responsabilidades en la gestión del colegio Saco Oliveros de Salamanca donde una escolar de 12 años cayó del cuarto piso al ser víctima presuntamente de bullying.

Desde los exteriores de Palacio de Gobierno el titular del Ministerio de Educación (Minedu) señaló que la familia de la menor recibe soporte psicológico y que por el momento se continúa la investigación que permita determinar qué motivó la caída de la estudiante del cuarto piso.

“Hay un equipo de psicólogos que está dando sostenibilidad a la familia. Eso va a tener su conclusión y la institución educativa tendrá que asumir sus responsabilidades y las sanciones que vamos a disponer dentro del marco de un correcto procedimiento ”, señaló.

Informe que determinará si es caso de bullying debe estar en 15 días

Sobre el mismo caso, el director regional de educación de Lima Metropolitana, Luis Alberto Quintanilla, coincidió con el ministro de Educación, en que de hallarse responsabilidades “habrá sanciones ejemplares para el colegio Saco Oliveros de Salamanca.

Quintanilla explicó que desde el jueves 28 de octubre un equipo multidisciplinario, integrado por psicólogos, abogados, educadores y arquitectos, está levantando información con el personal docente, administrativo y los propios estudiantes para determinar qué razones motivaron la caída de la menor, quien ahora permanece internada en el área de Cuidados Intensivos pediátrica.

En diálogo con la agencia Andina, dijo que de manera paralela se inició un proceso administrativo para investigar dónde están las responsabilidades y si se generaron los protocolos para casos de bullying. Dicho informe debe estar listo en un plazo de 15 días.

“Mientras no tengamos los resultados, no podríamos decir si se cumplieron o no (dichos protocolos). Ayer y hoy se levantó información, se habló con los involucrados, con los padres, con los estudiantes y se ha visto también si la baranda de la azotea tenía la medida reglamentaria, si había o no puerta de ingreso a la azotea, etc.”

Sanciones

El titular de la DRELM sostuvo que la norma contempla dos categorías de sanciones ante incumplimiento de protocolos a causa de bullying: por un lado leves o graves y, por otro, muy graves.

Si son leves , el caso deberá ser resuelto por la respectiva UGEL, que aplicaría sanción pecuniaria al ser colegio privado y exigiría además la corrección de las deficiencias en un plazo determinado.

, el caso deberá ser resuelto por la respectiva UGEL, que aplicaría sanción pecuniaria al ser colegio privado y exigiría además la corrección de las deficiencias en un plazo determinado. En cambio, si producto del informe se identifican graves sanciones, la UGEL derivará el expediente a la DRELM y ésta, si el caso amerita, incluso podría cerrar o clausurar el colegio.

“ Con los resultados del levantamiento de información vamos a accionar. Si hay falta y se comprueba que no se activaron los protocolos, vamos a ser súper drásticos en hacer cumplir la norma porque no vamos a seguir repitiendo estos hechos que son lamentables para todos ”, subrayó Quintanilla.

El funcionario refirió que la escolar está consciente, puede hablar y está lúcida e hizo votos para su pronta recuperación. “Desde el primer momento una representante de la UGEL acompañó a la familia a Essalud y un asistente social y psicólogo están con los padres también”, dijo.

Caso de escolar en UCI tras caer tercer piso en Huaycán

El ministro de Educación, Rosendo Serna, dijo que ha dispuesto que personas del sector verifiquen la situación de infraestructura de los colegios privados tras el último caso de un estudiante de 11 años que cayó desde el tercer piso del colegio Moderno Unimátic Innova, situado en Huaycán (Ate Vitarte).

Como se sabe el menor de edad permanece en UCI en el hospital Hipólito Unanue en El Agustino. “Acaba de enterarme y he solicitado la información que corresponde, pero he dispuesto para que la DRELM para que vayan los especialistas y verifiquen el tema de las instituciones privadas. Hay que entender que las entidades privadas se manejan con autonomía sobre infraestructuras”, señaló el funcionario.

“Lo que hemos dispuesto es que la DRELM y la UGEL puedan verificar e implementar lo que dice el reglamento de sanciones e infracciones. Creo que ahí tenemos que ser duros y firmes porque lo que estamos notando es un descuido respecto a la situación de seguridad que las instituciones privadas están obligadas a dar los estudiantes”, agregó.

