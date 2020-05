Varias personas se encuentran en los exteriores de la estación La Cultura, ubicado en el distrito de San Borja, realizando largas colas a la espera que esta se abra nuevamente. El último sábado, la Línea 1 del Metro de Lima informó que hoy 17 y el próximo domingo 24 de mayo el horario será de 5:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m, en el marco del estado de emergencia por el coronavirus o COVID-19.

“Estoy acá de las 8 a.m. Ya la cola estaba desde la Av. Canadá. Nos han dicho que el último tren pasaba a las 9: 18 a.m. y nos han cerrado la puerta en la cara a las 9:14 a.m. Es la primera vez que vengo un domingo y me encuentro con esta situación. Los trenes han estado pasando cada diez minutos y con poca gente”, detalló una usuaria a Canal N.

“Estamos desde las 8 a.m. haciendo cola pero no avanzaba nada, todos somos personal de salud. Queremos llegar a nuestro destino, desde acá un taxi nos cobra S/40 a donde nos queremos trasladar, no nos parece justo. No nos han brindado información, simplemente cerraron la estación”, indicó otra usuaria.

De acuerdo al citado medio, muchas de las personas que han quedado fuera de la estación La Cultura son personal médico que, luego de terminar su turno, se disponen a retornar a sus hogares.

La Línea 1 informó el último sábado, a través de un comunicado, que debido a la disposición de mantener la distancia de un metro, según el Decreto Legislativo N° 1458, la capacidad de sus trenes se encuentra reducida.

Asimismo, exhortó a la población a tomar precauciones por el incremento del tiempo para el ingreso a la estación y la posibilidad de no acceder al sistema.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rebeca Escribens y Alexandra Graña se divierten con karaoke a distancia

Rebeca Escribens y Alexandra Graña se divierten con karaoke a distancia 17/05/2020

TE PUEDE INTERESAR