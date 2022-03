Un grupo del sindicato de trabajadores de la mina Cuajone, ubicada en Moquegua, protesta este miércoles en los exteriores del Ministerio de Energía y Minas (Minam), en San Borja. Ellos exigen que el Gobierno les dé una solución al corte de agua que realizaron comuneros de la zona el pasado 28 de febrero.

Recordemos que, la mina suspendió sus operaciones después de que cuatro comunidades del sur de Perú cerraran el acceso al agua a la empresa y bloquearan una vía férrea utilizada para transportar el mineral.

“Este problema empezó el 28 de febrero con el tema de las comunidades que tomaron Viña Blanca en las alturas de Moquegua. Este reservorio abastece de agua al campamento minero, ahí viven los trabajadores y sus hijos, hay colegios, hospital y bancos. Vivimos una vida normal como cualquier ciudad. Desde esa fecha estamos sin agua en el campamento, no están funcionando los colegios, tenemos problemas con los hospitales y las familias, con este desabastecimiento, ya están bastante desesperados y nuestros compañeros con las operaciones paradas sin efectuar ningún tipo de trabajo”, comentó uno de los trabajadores a Latina.

En tanto, otro trabajador señaló que se intentó instalar una mesa de diálogo, sin embargo, sostiene que los comuneros no “han firmado ni han abierto el agua”. “Tenía que, por parte del Gobierno, hacer una resolución que la iban a emitir el día de hoy y no lo van a hacer porque no nos han repuesto el agua. No es posible que las autoridades se duerman. Se está cometiendo un delito al cortarnos el agua, hay familias, hay 500 niños que no van a poder asistir a clases”.

“Señor Castillo, nosotros también somos pueblo y qué quiere usted, enfrentar el pueblo con el pueblo. Quiere que haya sangre para que se respeten los derechos”, cuestionó. Asimismo, precisó que la empresa pierde aproximadamente 4 millones de dólares diarios al estar inoperativa.

