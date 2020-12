A pocas horas de celebrarse la llegada del Año Nuevo 2021, se reportan largas filas de personas, las cuales se extienden por varias cuadras, para cajear el vale por un pavo. Esta situación ocurre en los exteriores del local de distribución de San Fernando, en San Miguel.

Imágenes difundidas por América Noticias muestran colas con hombres, mujeres, niños y adultos mayores, que aseguraron llevan esperando más de tres horas para poder cajear el vale. Esto, en medio de la pandemia por el coronavirus.

Un ciudadano con discapacidad criticó que en este local no se haya implementado la denominada “fila preferencial”. “Tuve la mala suerte de venir cuando no hay cola preferencial. Vivo con mi señora, y ella no podía venir y por eso estoy acá”, indicó.

Largas colas para recoger pavos en San Miguel

El citado medio indicó que las personas que llegan hasta ese local de San Fernando de San Miguel llegan de diversos distritos como Puente Piedra, Callao, Ventanilla, Independencia, entre otras jurisdicciones.

Además, varias personas expresaron su malestar porque se han visto obligados a realizar un pago adicional debido a que les informan que no había stock. Indicaron que solo hay pavos de hasta 13 kilos cuando muchos de ellos tienen vales por pavos de 7 u 8 kilos.

El último miércoles, la empresa San Fernando, a través de un comunicado, informó que los clientes contarán con un amplio stock de productos desde el 15 de enero hasta octubre del 2021.