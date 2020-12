La Navidad no es todo felicidad, especialmente en el actual contexto de aislamiento que se vive por la prevención del contagio de la COVID-19. Para muchos, puede convertirse en una temporada en la que experimenten depresión y tristeza, al recordar la ausencia de seres queridos que ya no están con ellos, o que no pueden verlos para evitar los contagios.

Por ello, la Municipalidad de San Isidro, como parte de la plataforma integral de servicios “San Isidro contigo”, ofrece orientación médica psicológica gratuita de manera virtual o telefónica a vecinos del distrito. Al llamar a nuestro call center, solo debe marcar la opción exclusiva para pacientes que requieran consultas de salud mental.

Se trata del programa denominado “Tu psicólogo cerca a ti”, al cual se puede acceder tan solo llamando al call center 513-9008, opción 2, donde una especialista registrará los datos y brindará ayuda profesional.

El horario de atención para este servicio psicológico es de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Asimismo, se suman a este programa una serie de talleres semanales a favor del bienestar emocional de los vecinos, los cuales se dictarán vía plataforma de Zoom.

Los temas a abordar serán los siguientes:

1- Primeros auxilios psicológicos

2- Cuidado y autocuidado a la salud mental en tiempos de COVID-19

3- Demencia alzhéimer (adultos mayores)

4- Trastornos

5- Ansiedad

6- Depresión

7- Adicción