En San Juan de Lurigancho, una adulta mayor de 70 años denunció que su nieto menor de edad le robó S/14 mil de su cuenta bancaria que son parte de su ahorro para sus medicinas y atención médica.

La denunciante Pilar Ontón Mendoza tiene la mitad de su cuerpo paralizado debido a que sufre parálisis corporal y además sufre de arritmia. Contó que confiaba tanto en su nieto de 17 años que le dio el control de su cuenta bancaria para que le administre su dinero.

Agregó que desde los primeros días de enero su nieto dejó de visitarla y no le volvió a contestar el celular.

“Mi nieto que lo criado con tanto cariño me ha robado mi dinero que estaba destinado para mis medicinas. Yo le he dado a él [la cuenta] para que guarde y justamente aprovechó. Le dije ´tráeme la plata´ y nunca me trajo la plata”, relató la agraviada.

“Cuántas veces he llamado. Le dije trae mi plata quiero ir al doctor y nada. No contesta ni viene”, agregó Ontón Mendoza.

El matinal América Noticias informó que personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) llegó a la vivienda para atender el caso.

Ante la denuncia, los familiares del joven aseguraron que él devolverá el dinero. “Sí, él va a devolver. Su mamá de él también ha dicho que va a devolver el dinero a su cuenta de su abuela. Estamos a la espera de eso”, señaló Martha Hinostroza, la enfermera que cuida a la septuagenaria.

Si usted quiere apoyar con atención médica y otro tipo de ayuda puede depositar dinero a la cuenta bancaria del BCP: 1912510001066.

