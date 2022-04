Una mujer -cuya identidad se mantiene en reserva- denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un médico del centro de salud 10 de Octubre, que pertenece al Ministerio de Salud (Minsa) y está situado en San Juan de Lurigancho.

La denunciante, quien es una madre de familia, narró entre lágrimas que el pasado 20 de abril acudió junto a su pequeña hija de dos años a la posta para realizarse unos exámenes médicos pues ya le correspondía retirarse EL dispositivo intrauterino (DIU) de cobre.

Cuando el médico acusado Julio Pedro Sánchez Huamán le realizaba la ecografía trasvaginal sintió los tocamientos indebidos por parte del galeno. “Me quedé en shock luego lo pateé porque me había provocado un dolor. Entonces, nuevamente siento eso que me está haciendo”, contó la mujer de 24 años al noticiero América Noticias.

“ Veo el cierre de su pantalón que se lo está acomodando y yo agarro a mi hija porque me dijo que ya habíamos terminado y yo me fui. Quiero justicia porque lo que me ha hecho fue delante de mi menor hija ”, añadió.

El padre de la denunciante la acompañó para presentar la denuncia contra Sánchez Huamán, quien fue intervenido por el delito de tocamientos indebidos y luego la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva.

El matinal América Noticias indicó que Julio Sánchez Huamán salió en libertad debido a un habeas corpus presentado por sus abogados. Este fallo causó la indignación de familiares, amigos y vecinos de la denunciante, quienes llegaron hasta el centro de salud 10 de Octubre para protestar.

“Me siento indignado que el fiscal teniendo pruebas le ponen prisión preventiva de nueve meses, pero a las 72 horas, este hombre ha salido libre y aún gente que se ha atendido hoy [en el centro de salud] dicen que él está atendiendo”, dijo el progenitor de la agraviada.

Diris Lima Centro responde

Por su parte, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro informó que el médico fue relevado de la atención presencial mientras duren las investigaciones.

También señaló que mejorarán los flujos de atención en el área gineco-obstetra en el centro de salud 10 de Octubre.

Asimismo, se dispuso que se brinde apoyo profesional a la agraviada con el equipo médico-psicólogo del Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Perú.

