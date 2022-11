Delincuentes armados lo interceptaron en motocicleta cuando llegaba del trabajo a su casa en San Juan de Miraflores despojándole con violencia no solo de su teléfono móvil, sino también de sus documentos y tarjetas de crédito.

“Me encontraba ingresando por esa ruta que siempre tomo habitualmente cuando una moto con dos personas armadas me interceptó, me golpearon y me robaron mi celular con mi billetera con todos mis documentos y tarjetas”, contó Leoncio Espinoza a América Noticias.

Este hecho delictivo hizo que la víctima bloqueara todas sus tarjetas, sin embargo, una de ellas -horas más tarde- fue utilizada por los hampones dejándolo con una deuda de más de S/9.500.

“Regreso a mi domicilio después de realizar la denuncia, verifico que a mi correo llegan notificaciones de compra que suman alrededor de S/9.600 por lo que llamo al banco indicándole por qué utilizaron la tarjeta a pesar que hice el bloqueo”, señaló.

Al ver lo ocurrido con la tarjeta, presentó una hoja de reclamo a la entidad bancaria BCP. “El día viernes último me respondieron indicando que no procedía porque habían verificado que las compras se habían realizado de manera física y presencial. Lo cual es totalmente erróneo”.

Según el citado medio, la víctima tiene pruebas suficientes para comprobar que durante el uso que se hacía de la tarjeta de crédito él se encontraba en la comisaría de San Juan de Miraflores asentando su denuncia por robo.

“Básicamente me han dejado con una deuda considerable. Yo le pido al banco que realicé las averiguaciones pertinentes y puedan comprobar que ha sido por un tema de robo porque yo bloqueé las tarjetas”, puntualizó.

