Un sujeto que fue capturado tras intentar asaltar a una mujer, en el distrito de San Juan de Miraflores, intentó romper en llanto al interior del patrullero mientras reclamaba: “No me haga ese daño”.

El hecho ocurrió al mediodía cuando una joven se dirige a su casa por la avenida Los Héroes. Sin embargo, era seguida por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

En las imágenes de seguridad se apreció como la moto se detiene a la altura de la víctima y uno de estos sujetos baja para perseguir a la muchacha. Le quisieron arrebatar el celular.

Afortunadamente, agentes del grupo Terna estaban cerca a la escena e interrumpieron el atraco. El ladrón intentó volver a la moto, pero su cómplice aceleró y lo abandonó.

Es en ese momento en que la Policía captura a Junior Joel Gutiérrez Rivera. De acuerdo al registro audiovisual, esta persona se empezó a quejar al momento de la intervención.

“Ya señor, auch, estoy mal de la espalda”, reclamaba Gutiérrez mientras era reducido. Además, cuando fue subido al patrullero, intentó llorar pero no le salió ni una sola lágrima.

“Mis hijos, ya nunca más lo voy a hacer por favor... no me haga ese daño, no sea malo. No tengo nada, ni cuchillo ni droga”, agregó el involucrado entre falsos sollozos.

SJM: Ladrón llora tras ser detenido por asaltar a una mujer

VIDEO RECOMENDADO

La Policía Nacional del Perú (PNP) iniciará la fiscalización de los nuevos límites de velocidad establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuáles son los rangos y multas? Descúbrelos aquí.