Paulina Quispe Félix, la mujer que denunció que policías le ‘sembraron’ droga en su tienda para luego extorsionarla, ha solicitado garantías para su vida tras el terrible episodio que sufrió junto a sus familiares, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Este jueves, 3 de noviembre, la mujer se reunió con el director de Inspectoría de la Policía, general PNP Carlos Tuse, quien confirmó que se ha iniciado una investigación ante lo ocurrido.

En ese sentido, el oficial PNP solicitó un pronunciamiento a la Depincri de San Juan de Miraflores, dependencia que asegura haber realizado “una operación de inteligencia para desarticular a una banda criminal”.

“Hoy vamos a entrevistarnos con la señora y luego de eso veremos a cuántos (agentes involucrados) alcanza el proceso de las investigaciones, no solo a los policías intervinientes. Si comprobamos esto (lo del ‘sembrado’ de droga), ellos pasarán al retiro”, declaró el general PNP Carlos Tuse a 24 Horas.

Le ofrecieron ‘ayuda’ y pide garantías

“A mí me sacan de la oficina (cuando fue detenida) y me dicen que cómo es para ayudarme, yo le dije que no necesito ayuda porque todo lo que hicieron fue ilegal. Yo trabajo para sacar adelante a mi familia, mis vecinos pueden dar fe de esto porque yo no tengo esto de la noche a la mañana”, señaló la denunciante al noticiero “24 Horas”.

Paulina Quispe Félix, que actualmente recopila todas las pruebas para demostrar su inocencia, entregó a Inspectoría de la Policía los videos de las cámaras de seguridad donde se ve el dudoso operativo. Asimismo, la mujer ha solicitado garantías para su vida y de la su familia, pues teme algún tipo de represalia.

Por otro lado, Paulina Quispe también denunció que, al momento de su detención de aquel día, los policías la agredieron física y verbalmente. “Nunca escuché unas palabras tan agresivas hacia mi persona”, precisó.

El caso

El 2 de noviembre, la comerciante Paulina Quispe denunció que policías de la Depincri de San Juan de Miraflores le ‘sembraron’ droga en su minimarket, ubicado en la zona de Pamplona Alta.

En las imágenes mostradas por la mujer se ve que un sujeto encapuchado entra a su tienda, mira algunos productos y luego se acerca al mostrador y deja de manera intencional un morral que contenía droga.

Quispe indicó que el hombre se hizo pasar como cliente y que supuestamente quería comprar una botella de agua, pero luego se retiró debido a que, según le dijo al trabajador, no tenía dinero y que regresaría a concretar la compra. Aseguró que se trataría de un policía en situación de retiro.

Lo que llama la atención es que luego que el sujeto deja el paquete, ingresan agentes PNP, quienes se dirigen al mostrador, abren el morral y deciden detener al trabajador, a Paulina Quispe y a cuatro de sus familiares.

Los detenidos fueron llevados a la comisaría y, según la denunciante, un suboficial PNP de apellido Aguilar le insinuó que podrían arreglar el tema, en referencia al pago de dinero para liberarla, a lo cual ella se negó. Además, aseguró que fueron maltratados.

