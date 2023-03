César Vargas, un adulto mayor que reside en la región San Martín, denuncia que fue estafado con el cuento de pasajes aéreos baratos por Facebook.

Según contó a ATV Noticias, él adquirió sus tickets a través de una página que ofrecía pasajes baratos a destinos nacionales e internacionales.

“Estaba requiriendo un pasaje ida vuelta Lima - Tarapoto. Vi una publicación en Facebook que decía vuelos nacionales e internacionales en oferta”, indicó. Entonces decidió contactarse con la página viajes Vuelos Perú y fue atendido por Nicoli Rafo León Flores.

Denuncia estafa por Facebook

“Con él me comuniqué y fue quien me dio la cotización del vuelo a 60 dólares (ida y vuelta), o sea 228 soles. Entonces yo le deposité un sábado. Me dijo que el lunes en la mañana me enviarían la tarjeta de vuelo, pero sin embargo no llegó nada. Seguí escribiendo al WhatsApp, a la central telefónica y no contestaban”, señaló el agraviado.

“Me pidió mi nombre, apellido, celular, correo electrónico, fecha de viaje y luego me envió la cotización y la cuenta donde debía depositar”, añadió. Sin embargo, nunca recibió sus pasajes.

“Estimado, disculpas del caso por la demora. Por razones internas con nuestro sistema no se podrá realizar su reserva, nuestra más sincera disculpa y de ante mano envié por este medio un número de cuenta para poder realizarle la devolución de su dinero”, le envió la empresa luego que el agraviado insistió por más de 10 días.

Pero todo fue una mentira, pues la agencia cambió su foto de perfil de WhatsApp y luego lo bloquearon.

Indica que 10 días después le enviaron ese mensaje tras insistirle por su dinero. La persona cambió la foto de su perfil con el logro de otra empresa y finalmente lo bloquearon. César Vargas señala que iba a viajar a Lima a inicios de marzo a visitar a su familia.