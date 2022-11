La activista y miembro de la organización de trabajadoras sexuales “Miluska Vida y Dignidad”, Ana Paco, denuncia que viene siendo extorsionada. Incluso, desconocidos atentaron contra su vivienda ubicada en el Jr. Tacna, en San Martín de Porres.

“Me quieren atemorizar y quieren amilanarme, pero yo no me voy a amilanar porque yo soy activista. No me voy a amilanar porque son mis compañeras a las que están matando. No les tengo miedo”, señaló a América Noticias.

Según el matinal, sujetos a bordo de una motolineal llegaron hasta su vivienda, le rompieron las lunas y le dejaron un mensaje. “Diciendo fuertemente: ‘Ana Paco no te metas donde nadie te llama’”.

Atacan casa de activista

Ella comentó que no es la primera vez que la amenazan, pues antes ha recibido mensajes extorsivos por WhatsApp donde le exigen dinero. “Yo vivo cambiando mi número de móvil mensual precisamente porque también soy víctima de estas mafias. Piden que pague S/100 diario o S/200 semanales”, señaló.

Por ello, Paco pidió la intervención de las autoridades. “Yo lo único que pido es que por favor desactiven estas mafias. ¿Qué están esperando, una muerte más, una chica más?”, aseveró.

La víctima asegura que sus atacantes serían extranjeros, por lo que espera que la Policía los ubique a ellos y sus cómplices.

VIDEO RECOMENDADO

Inauguración del primer tramo de la Costa Verde del Callao