La cantante de la agrupación de cumbia Sol Tropical, Valía Gonzáles, sufrió el robo de S/1.800 cuando caminaba por la cuadra 13 del jirón San Amadeo, en el distrito de San Martín de Porres. De acuerdo a Latina, los delincuentes le robaron el dinero que había cobrado de una junta.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se puede observar que dos ladrones llegan a bordo de una motocicleta, pero solo uno se baja mientras el otro aguarda con el motor prendido para escapar. En ese momento, la joven aparece caminando tranquila.

Al ver que la cantante está sola, el malhechor comienza a rebuscarle los bolsillos de su chompa, una vez que tiene el dinero, intenta arrebatarle su cartera. Sin embargo, la joven opone resistencia y comienza a forcejear, por lo que termina siendo arrastrada en la vía pública. Tras varios jaloneos, logra zafarse del ladrón y huir del lugar con sus pertenencias.

Arrastran y golpean a cantante de cumbia para robarle

“(Me robaron) algo de S/1.800. Vinieron y pararon en seco dos tipos con arma de fuego y me dijeron: ‘quédate ahí, quédate ahí’. Me tomaron por la fuerza, tomaron el dinero que tenía y no contentos con eso querían llevarse la cartera”, contó la agraviada.

Según el matinal, lo extraño del robo es que los ladrones se concentraron en revisarle todos los bolsillos como si tuvieran información de que Valía Gonzáles portaba consigo el dinero en efectivo de la junta.

Consultada respecto a si sospecha que alguien de la junta habría informado que ella cobraría ese día, dijo no desconfiar de nadie. “Era algo privado. No desconfío de las personas de la junta. Somos alrededor de seis personas”.

Se conoció que el dinero que había cobrado iba a servir para comprarle un regalo a su abuela por su cumpleaños.

