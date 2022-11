SMP: mujer denuncia que incendiaron su cuarto y le cambiaron sus S/7 mil por billetes falsos

Una madre de familia denuncia que terceras personas incendiaron el cuarto que alquila con el fin de robarle su dinero. Según cuenta, ella tenía guardados S/7.000, que tras el siniestro fueron cambiados por billetes falsos.

De acuerdo a Buenos Días Perú, la agraviada -quien trabaja como cajera en un chifa- acudió a la comisaría de San Martín de Porres para denunciar lo sucedido. Sin embargo, nunca imaginó que los agentes la inculparían de haber originado el incendio y de haberse “autorobado”.

“A mí la Policía me acusa que yo misma incendié el cuarto, que yo misma hice el cambio del dinero para apropiarme de la plata. Yo no he cogido ese dinero, lo dejé en mi cuarto. Da la sorpresa que cambian el dinero y provocan el incendio”, señaló.

Ella reveló que el dinero -que presuntamente le cambiaron- es del restaurante de donde trabaja. “Yo tenía el dinero porque soy la cajera del chifa y todos los días la cuenta lo recojo y lo traigo a mi cuarto. El señor (mi jefe) viene a la semana, se rinde la cuenta, nos paga y se lleva la plata”, explicó.

Su esposo refirió que los agentes también lo culparon a él de robarse el dinero. “En ese momento estuvimos nerviosos, desesperados por lo que se incendió, por el dinero que se perdió, que lo cambiaron en este caso. Nos percatamos que era falso. La Policía nos acusa a nosotros. Me dice que si no ha sido mi esposa he sido yo, que nos estamos haciendo los inocentes y echándole la culpa a otro”.

Según el matinal, los esposos sospechan que una persona que reside en el mismo predio que ellos estaría detrás del incendio y el cambio de billetes pues todo ocurrió en su ausencia.

“Lo han puesto así porque había puros billetes de S/100 y S/20, no habían de S/10. Yo fui a la Policía a asentar la denuncia. Yo soy una madre de familia, tengo dos hijos, no tengo porque agarrar ese dinero. Cómo voy a reponer esa plata que es de mi jefe. No tengo porqué autorobarme como dice la Policía”, aseveró la agraviada.