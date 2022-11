El suboficial superior en retiro de la Policía Nacional del Perú, Asbalon Quispe, denuncia que un agente PNP le rompió el brazo cuando acompañó a su hijo a denunciar a la comisaría Sol de Oro, en San Martín de Porres, el robo de su celular.

De acuerdo a Latina, el delincuente que amenazó y asaltó al hijo de Quispe fue capturado por vecinos de la zona y llevado a la comisaría, hasta donde el agente PNP lo acompañó. Es ahí que empezó a grabar la intervención del hampón pues no le estaban tomando la información correcta.

“En el momento en que el personal policial condujo al intervenido a la comisaría, a la sección SEINCRI, subo con mi hijo, el agraviado. En ese ínterin pude percatarme que cuando tomaban las generales de ley del intervenido no daba un domicilio cierto, él decía que era de Chiclayo ”, precisó.

Ex policía fue maltratado en comisaría

“Al ver que no daba datos exactos en Lima para su posterior ubicación dado que la detención había sido fuera de flagrancia, mi preocupación fue que salga (en libertad) ya es un peligro a la sociedad porque él asalta con arma de fuego y sin temor alguna rastrilla en su cabeza a su víctima, lo que le sucedió a mi hijo y le robó un iPhone. Entonces, yo le dije al oficial a cargo que -dentro del control de identidad que son máximo cuatro horas- por lo menos le tomen la declaración ya que estaba presente el individuo”, añadió.

Según Asbalon Quispe, quien también es abogado de profesión, el agente se presentó como el suboficial técnico de segunda Jesús Vega Vitorino, quien le dijo que él era el que mandaba en la comisaría. “Le dije que lo único que quería era que le tomara la declaración y dijo que eso la fiscalía ya lo notificará. Intenté grabar, (...) pero me metieron un empujón contra contra el escritorio y luego otro que casi me hace llegar del segundo al primer piso. Entonces mi hijo se pone en medio y le dice porque ‘empujas a mi padre. Nosotros no somos delincuentes, el delincuente está allá'”.

Tras ser agredido, el policía en retiro pidió apoyo y dijo que iba a denunciar a Jesús Vega Vitorino por abuso de autoridad. “Los policías nos llevan del segundo al primer piso. (...) Veo que el tal Vitorino le mete un empujón a mi hijo todo matonesco. A mí también me metió un empujón y yo me agarro del pasamano y le digo que me de mi carné de abogado (el cual se cayó). En lugar de dármelo, se acerca, me presiona la mano en el pasamano, me agarra el hombro y con una especie de técnica me da un rodillazo de abajo hacia arriba y en una me quebró la mano. Fue una acción innecesaria”.

“Yo bajo gritando de dolor porque dolía muy fuerte, llorando. Pero realmente pedí apoyo para que lo detengan porque me había roto el brazo. Pese a que varios policías han visto esa tortura no hicieron nada”, sostuvo.

El agraviado cuenta que fue llevado al hospital Cayetano Heredia pese a que solicitó su traslado al hospital Central. Luego de ser atendido, acudió a Inspectoría y a la Depincri a denunciar lo sucedido, donde se enteró que “el señor Vitorino había hecho un parte totalmente falso”.

