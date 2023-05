Cinco mujeres, entre novias y damas de honor, denuncian que la marca Utopía Silk, en Instagram, las estafó con ropa y accesorios para sus fiestas de despedidas de soltera. Ellas no serían las únicas, pues habrían más de 50 agraviadas, tanto en Lima como en provincias.

“Fui estafada porque después de varias semanas que hice el pago al 100% (no llegaba mi pedido). La vendedora me decía que estaba enferma, me ponía varias excusas para decirme que no me iba a llegar el pedido”, comentó una de las agraviadas a Latina. Ella confió en la página pues en redes sociales tiene miles de seguidores con videos y fotos de todos sus productos.

“Estoy con la ilusión de mi despedida, de mi boda y me parece super mal que jueguen con las emociones de las personas de esta manera y más en una fecha tan importante”, aseveró.

De acuerdo al matinal, detrás de las estafas estarían María del Pilar Merino y Johan Manuel Rojas, a quienes se les depositaba los pagos de los productos adquiridos por las novias y damas de honor.

Por su parte, otro novia agraviada reveló que los estafadores no solo tendrían una página en Instagram, sino otras cuatro más llamadas Candys, Sexy 69, Candy Store y Utopía Store. Así como cuatro cuentas receptoras del dinero a nombre de peruanos, colombianos y venezolanos.

“Todavía no me caso, mi boda es en agosto, pero mi despedida de soltera ya fue. Yo compré más de S/500 en polos que nunca fueron entregados, el pago lo hice al 100%. Rocío, quien es la estafadora, siempre tiene mil excusas, que está enferma, que sus hijos están enfermos o esta de viaje. Me dicen que recoja mi pedido, cuando le pido la dirección exacta no me la da”, manifestó Magaly.

En tanto, Aydee Martínez, dama de honor, comentó que ella y sus amigas fueron estafadas con S/1500. “Somos un grupo de 10 chicas que habíamos mandado a hacer ropas de baño y un tomatodo. Al final no nos dieron nada”.

Las agraviadas colocaron la denuncia policial y también en Indecopi. Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y alertan a otras novias y damas de honor para que no sean estafadas.