Padres de familia del colegio Santa Anita protestaron exigiendo la reducción de las pensiones para los estudiantes de inicial, primaria y secundaria.

“Lo que estamos pidiendo es una pensión justa, todos los padres hemos agotado las forma de dialogar con la institución. Sin embargo, están actuando de una manera intransigente incumpliendo las normas vigentes”, indicó uno de las afectados.

Según señalaron los padres, no ha existido ninguna respuesta de diálogo y negociación la madre directora, pese a diversas solicitudes de los padres de familia.

Los padres protestaron en los exteriores del colegio

“Nuestros hijos están perdiendo muchas horas en las clases virtuales, nosotros gastamos en casa en hojas y tintas. No disfrutamos de las instalaciones del colegio por el cual hicimos un contrato original. Están desoyendo la solicitud de negociación”, manifestaron a este diario.

“Los descuentos realizados unilateralmente por el colegio (31% al nivel inicial y 23 % a primaria y secundaria) no son proporcionales al servicio de educación a distancia que actualmente el colegio está brindando a nuestros niños, debido a la coyuntura social que nos acontece – COVID 19. La pensión de inicial se redujo de S/. 580.00 a S/. 400.00 (descuento de S/. 180.00); la pensión de primaria y secundaria, se redujo de S/. 710.00 a S/. 535.00 (descuento de S/.175.00), descuentos que no justifican las diferencias de las clases presenciales por las que firmamos contrato, a las clases a distancia que estamos recibiendo ahora; no justifican en tiempo, calidad y efecto en los estudiantes”, agregaron los padres protestantes.

Con pancartas en mano, los padres reclamaron la rebaja de la pensión.