Secretario confiesa que Alan García le entregó la carta 3 meses antes de su muerte (VIDEO)

El secretario de Alan García, Ricardo Pinedo, brindó una entrevista a Panorama y reveló que el ex mandatario le entregó la carta titulada 'La razón de mi acto' tres meses antes de su trágica muerte.

"Hace tres meses, dos meses y medio, él me dice: 'Guárdeme usted este sobre', estaba lacrado y lo guardé'", dijo Ricardo Pinedo.

Aparentemente, el secretario de Alan García no sabía el contenido de esta carta y nunca se imaginó que el ex mandatario tomaría esta decisión: "Pasó el tiempo y en una conversación me dijo: '¿Se acuerda del sobre que le di? Eso es para mi familia'", explicó.

Ricardo Pinero aseguró que solo tras la muerte de Alan García recordó que tenía la carta: "Y nunca más volvimos a hablar del sobre. Y cuando han pasado los hechos que conocemos todos (la muerte de García), lo recordé y fui a recogerlo, junté a los hijos en el partido en la mañana y cumplí con entregárselo".

"Se los entregué sabiendo que era un tema familiar", manifestó el secretario de Alan García.

Segunda carta

Ricardo Pinedo también contó que Alan García le dejó una carta: "Había un sobre para mí, que guardo y guardaré en mi corazón y en mi sentimiento por siempre".

De acuerdo al secretario, su última conversación ocurrió la mañana en que el fiscal fue a buscar a Alan García, minutos antes de su muerte. El exmandatario solo le dijo que habían ido a detenerlo, mientras que Pinedo le avisó que iba a llamar a los abogados.

