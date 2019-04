Secretario de Alan García revela qué pasó tras detención: "ingresó a su habitación"

El secretario de Alan García, Ricardo Pinero, confirmó que el expresidente se disparó luego de conocer que la Policía había llegado a su casa para detenerlo por una orden judicial.

En comunicación con Canal N, Ricardo Pinedo relató todo lo ocurrió desde la llegada de los agentes de la Diviac a la casa de Miraflores: "A las 6:30, 6:15 de la mañana, aparece un fiscal en la puerta acompañado de 5 policías [...] y manifiesta a la escolta que ofrece protección al presidente desde hace muchos años, que tiene una orden de allanamiento a la casa. La casa tiene dos frentes, otro grupo de policías que acompañaban al fiscal toman la puerta que da al frente del costado lateral y esos policías informan a nuestra escolta que no es un allanamiento, es una detención".

Según el secretario, no se le informó qué clase de procedimiento se iba a realizar, pero Alan García se habría dado cuenta que era una detención, por lo que ingresó a su habitación. "El fiscal invita a que termine de bajar al primer piso porque tenía unas copias, ese es el término, unas copias para iniciar un procedimiento, no se le informa cuál. El presidente García le pregunta, qué procedimiento quiere hacer usted, no quiere responder, lo invoca a que baje al primer piso, que es en ese momento cuando el presidente ve todo este movimiento extraño que sube al segundo piso e ingresa a su habitación".

Tras ingresar a su habitación, el expresidente habría atentado contra su vida disparándose en la cabeza.

