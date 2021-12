“Porque yo creo en ti” es lo que cantan cada vez más hinchas de la selección peruana de fútbol, quienes por las Eliminatorias Qatar 2022 rompieron su alcancía y decidieron apostar que la bicolor ganaría sus partidos con miras a estar presente en el siguiente mundial.

Gonzalo Pérez, CEO de “Apuesta Total”, contó a OJO que la cifra de peruanos que realizaron apuestas por la selección peruana se duplicó en cinco meses. “Si miramos el apostado por Perú, ya sea en las Clasificatorias o en la Copa América, vemos que en cada partido hay un incremento constante del total apostado. Un dato interesante: si comparamos el apostado del primer partido de Perú contra Colombia por Copa América 2021 (junio) con el promedio de los últimos partidos de las Clasificatorias (octubre) vemos que el apostado por nuestra selección se duplicó en poco tiempo”, señaló.

Pérez explicó que con cada partido ganado por la selección, los hinchas se entusiasman y eso los incentiva a apostar más. “El evento de la selección peruana donde recibimos un mayor apostado fue el partido de Bolivia vs Perú, que se jugó en La Paz. El triunfo frente a Chile en la fecha anterior hizo crecer las expectativas y eso impactó en el interés de los hinchas por apostar. El apostado en los partidos contra Bolivia, tanto en La Paz como en Lima fue similar. Para el partido en Lima lo que pudimos ver es que, si bien es cierto en la fecha previa habíamos perdido con Argentina, la expectativa de los hinchas por la selección se renueva cada fecha”.

Pérez subrayó que “como hinchas que somos, queremos que Perú gane sus partidos y podamos estar en el Mundial de Qatar 2022 como en el 2018. Mientras haya posibilidades matemáticas de clasificar la expectativa estará viva y eso se verá tanto en la cantidad de apostadores ya sean nuevos como habituales, y en el monto total que se apuesta según esa expectativa” .

Lo señalado por Pérez se refleja, por ejemplo, en el caso de un peruano cuya expectativa por el triunfo de la selección peruana ante Chile era muy grande, lo que lo motivó a apostar S/5 mil llevándose S/22 mil en el pasado mes de octubre.

PRECAUCIÓN

El médico psiquiatra Carlos Bromley explicó a OJO que algunas personas tienen predisposición a sufrir adicción a las apuestas y que hay varias formas de identificar cuando poseen este problema. “Hay gente que apuesta de manera razonable, el problema es cuando uno se convierte en ludópata. En primer lugar, la persona necesita hacer más apuestas, es decir, con más frecuencia y de mayores cantidades para sentirse bien entre comillas. Esto sucede porque en el cerebro hay un sistema de recompensa que se ve reforzado cuando uno hace cosas que le generan cierto bienestar y activan, por ejemplo, la adrenalina que uno siente cuando apuesta. El adicto a las apuestas tiene el sistema de tolerancia muy activo”, señaló.

Sostuvo que la segunda característica de las personas que están desarrollando una adicción a las apuestas “es la abstinencia, cuando pasan unos días y no apuestan se sienten nerviosas, irritables, intranquilas y cuando sus familiares les piden que no apuesten se pueden volver violentas. Estas personas son ludópatas porque no pueden controlar sus impulsos de apostar, ya son adictas, por lo que requieren de inmediata atención en su salud mental”.