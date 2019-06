La agresión homofóbica que manchó la Semana del Orgullo Gay: "Te voy a hacer heterosexual a golpes"

Esta semana se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ alrededor del mundo; sin embargo un sujeto empañó esta festividad debido a que no toleró la vestimenta de un joven dentro de un patio de comidas.

"Te voy a dar tal golpiza que la mariconería se te quita", dice el hombre vestido de negro al joven que iba con shorts y un polo neón fosforescente. “¿En serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo vestir así?”, respondió el muchacho frente a un personal de seguridad, que se suponía debía poner orden.

Pese a que el joven le comentó que estaba celebrando la Semana del Orgullo Gay, el sujeto se exaltó aún más y dijo: “También es el día de soltar golpes", amenazándolo de agredirlo físicamente.

"Te voy a dar tal golpiza que la mariconería se te quita”, volvió a indicar el homofóbico. Es por eso que algunas personas tuvieron que intervenir para que no pase a mayores.