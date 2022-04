Debido a las celebraciones por Semana Santa, desde las primeras horas de hoy, miércoles 13 de abril, se reporta la llegada de personas al terminal de Yerbateros, situado en el distrito de San Luis, para visitar otras zonas del país debido al feriado largo. Sin embargo, varios usuarios denunciaron el alza en la tarifa de los pasajes.

En imágenes de Latina se mostró el panorama en el lugar luce con cantidad de ciudadanos de diversas edades y algunos acompañados por menores de edad. Estas personas llegan a las ventanillas de las empresas de transporte para adquirir sus pasajes, y viajar a destinos de la sierra y selva central del Perú.

Las personas contaron que el precio de los pasajes de transporte se duplicó. El matinal señaló que los boletos cuya tarifa es de S/20 ahora están S/40, y los de S/50 se incrementaron a S/100 o hasta S/180.

“Ahora están cobrando S/100, pero otras agencias cobran S/180 porque están vendiendo pasajes para la noche. Hasta Tarma S/80. Normalmente de Lima a Huancayo cuesta S/15 a S/20, pero ahora están S/30 y S/60 . Es una molestia para nosotros, y no tenemos mucho dinero con esta situación. Están aprovechando la Semana Santa ″, señaló una pasajera a Latina.

No obstante, algunas ventanillas muestran que no cuentan con boletos para vender, pero según los usuarios, se debe a que guardan estos pasajes para las próximas horas.

“Ahora a Tarma me están cobrando S/50 en una agencia, pero en otras están S/80 y S/100. Voy a visitar luego de mucho tiempo a mi familia. Mi viaje es a las 9:30 a.m. Ahora no están vendiendo muchos pasajes porque están esperando la noche para aumentar los precios ″, añadió otra mujer quien contó que viajará con cuatro miembros de su familia y tiene planeado retornar a Lima este domingo.

Asimismo, el noticiero mostró el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el acatamiento del distanciamiento social, para abordar el bus interprovincial. Una vez dentro de la unidad vehicular, los usuarios cumplen con usar la mascarilla y el protector facial.

Mientras tanto, personal de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias (Sutrán), dio inicio a su trabajo de fiscalización de la parte operativa de los vehículos.

Asimismo, en el terminal de Yerbateros se realiza la jornada de vacunación contra el COVID-19 a cargo de una brigada del Ministerio de Salud (Minsa).

¿Qué días se celebran la Semana Santa?

La Semana Santa comienza el domingo 10 de abril con el Domingo de Ramos y termina el 17 del mismo mes con el Domingo de Resurrección, por lo que los feriados solo serán el jueves 14 y viernes 15 de abril, los empleadores también pueden alargar los días de descanso hasta el sábado y domingo. Todo dependerá de cada empresa.

