El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde hoy, miércoles 15, hasta el viernes 17 de junio, se registrará el incremento de viento en la costa.

De acuerdo al Aviso N°116, este incremento generará el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal en la costa de Ica, Piura y Lambayeque, principalmente. Además, se espera el descenso de la temperatura, incremento de la sensación de frío, cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y llovizna en la noche y primeras horas de la mañana.

Del 15 al 17 de junio se registrará el incremento de viento en la costa. Foto: Senamhi

Para hoy, miércoles 15 de junio, se prevén vientos con velocidades por encima de los 39 km/h en Talara (Piura) y valores sobre los 33 km/h en el resto de la costa.

Mientras que para el jueves 16 de junio se prevén vientos con velocidades por encima de los 44 km/h en Talara (Piura) y valores sobre los 41 km/h en el resto de la costa.

En tanto, para el viernes 17 de junio se prevén vientos con velocidades por encima de los 39 km/h en Talara (Piura) y valores sobre los 33 km/h en el resto de la costa.

Descenso de temperatura en la costa

Asimismo, el Senamhi indicó que entre el jueves 16 y el viernes 17 de junio se registrará el descenso de la temperatura nocturna en la costa.

Además, se espera niebla/neblina en la noche y primeras horas de la mañana, incremento de viento y brillo solar hacia el mediodía. Por otro lado, no se descarta la ocurrencia de llovizna aislada y de ligera intensidad en distritos cercanos al litoral.

Del 16 al 17 de junio se registrará el descenso de la temperatura nocturna en la costa. Foto: Senamhi

Según el Aviso N°117, para el jueves 16 de junio se prevén temperaturas mínimas entre 14° C y 16° C para Piura, entre 11° C y 15° C en Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima, y entre 7°C y 11°C para Ica.

Mientras que, para el viernes 17 de junio se prevén temperaturas mínimas entre 19°C y 20°C en Tumbes, entre 13° C y 16° C en Piura, entre 11° C y 15° C en Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima, y entre 7°C y 11°C para Ica.

Lima amaneció con temperaturas por debajo de los 8.7°C

El Senamhi registró que Lima alcanzó bajas temperaturas nocturnas por debajo de los 8.7°C. Esto a pesar de que aún no inicia el invierno

“Estaciones registraron temperaturas durante la madrugada por debajo de los 8.7 °C (Lima Este) y 12.1 °C (Lima Centro)”, informó Senamhi a través de sus redes sociales.

Se explicó que el frío amanecer en la capital se debe a la escasa nubosidad y condiciones frías del mar. También se recordó que el invierno iniciará el 21 de junio.

